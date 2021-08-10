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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 203.3 مليون والولايات المتحدة في الصدارة

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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 203.3 مليون والولايات المتحدة في الصدارة

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 203.3 مليون والولايات المتحدة في الصدارة
http://almnatiq.net/?p=1012362
المناطق - وكالات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 203.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 203.329.924، وإجمالي الوفيات 4.302.353.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 617318 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 35.947.913.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ563562 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20.177.757.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 428309، وإجمالي إصابات 31.969.954.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ244690 وإجمالي إصابات 2.978.330.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197029، وإجمالي إصابات 2.125.848.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 162860، وإجمالي إصابات 6.384.195.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 130667، وإجمالي إصابات 6.123.173.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128242، وإجمالي إصابات 4.400.617.

وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 122601، وإجمالي إصابات 4.843.007.

تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 112430، وإجمالي إصابات 6.375.268.

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