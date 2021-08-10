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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1012368
المناطق - واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبالغ معاشات شهر محرم لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.
واشتملت المبالغ المودعة على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدات النقدية لتسديد فواتير الكهرباء.

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