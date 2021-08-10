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القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1012374
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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