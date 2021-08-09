احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
 القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده
محليات
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
منطقة تبوك
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 تقرير أممي: النشاط البشري يحرك الاحترار العالمي بشكل لا رجعة فيه وبمعدل غير مسبوق
أبرز المواد
 إصابات كورونا عالميا تتجاوز 203.3 مليون والولايات المتحدة في الصدارة
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يُعلن بدء إيداع الدعم المخصص للمستفيدين لشهر أغسطس
الاقتصاد
 “فلكية جدة”: سماء المملكة ستشهد شهب “البرشاويات” منتصف ليل الخميس المقبل
محليات
 صورة نادرة لأعمال رصف أول طريق بين الرياض والخرج قبل نحو 70 عاماً
محليات
 أفضل المكملات الغذائية لمرض السكري قد تمنع تلف العين والأعصاب
صحة
 تطور جديد.. و3 نقاط تحول دون إتمام التعاقد بين ميسي وباريس سان جيرمان
أبرز المواد
 غينيا تسجل أول وفاة بفيروس ماربورغ الفتاك بغرب أفريقيا
أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

منطقة جازان
القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بذكرى استقلال بلاده

محليات
أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

منطقة تبوك
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع معاشات شهر محرم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1012376
المناطق - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب .
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

روابط ذات صلة

أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات

أمير جازان يتسلم تقريرا بإنجازات جامعة المنطقة خلال مراحل سير القبول وعمل مراكز اللقاحات
الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان

الأمير محمد بن ناصر يلتقي برئيس ووكلاء جامعة جازان
أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

أمير منطقة جازان يدشّن التمرين التعبوي لفرضية مكافحة التلوّث البحري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*