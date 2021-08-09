“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبة انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، و أحد المسارحة، وجازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب .

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.