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أمانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في حاضرة الدمام

أمانة الشرقية: الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في حاضرة الدمام
http://almnatiq.net/?p=1012393

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، والتي تأتي ضمن خطة الأمانة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وحرصا على راحة ورضا المستفيدين.

وقالت إن المشاريع التي أنجزتها الإدارة العامة للإشراف بوكالة التعمير والمشاريع، وبنسبة 100%، هي استكمال مبنى بلدية شرق الدمام لخدمة أهالي المدينة، والذي تضمن الانتهاء من أعمال التشطيبات المعمارية لجميع الأدوار، كما تم الانتهاء من أعمال التكييف والحريق والتغذية والصرف للمشروع، والانتهاء من الأعمال الكهربائية، وأعمال الأنظمة، وأعمال الأسوار والخزانات الأرضية.

وأضافت بأنه تم الانتهاء بنسبة 45% من المرحلة النهائية لاستكمال مبنى برج بلدية محافظة الخبر، من خلال أعمال ردميات وخرسانات عادية ومسلحة وتشطيبات الجرانيت لمنطقة البلازا، وأعمال تأسيسات كهربائية ومكافحة الحريق واعمال التكييف وأعمال اللياسة والرخام والأسقف المعلقة بمبنى الخدمات، وأعمال كهربائية في المبنى الرئيسي.

فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وتأهيل دورات مياه في حاضرة الدمام بنسبة 100 %، بهدف خدمة الأهالي في كورنيش الدمام بموقع الحمراء، والمزروعية، وحي الندى، والنزهة، والجلوية، والمنطقة المركزية بالدمام، وممشى تلال الدوحة بالظهران، والواجهة البحرية بالخبر، ويتضمن المشروع إنشاء (7) دورات مياه عامة جديدة، وإعادة تأهيل (5) دورات مياه عامة قائمة بحاضرة الدمام.

كما جاء ضمن المنجزات مشاريع تصريف مياه الأمطار، حيث انتهت من العمل على مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد بنسبة 100%، ومشروع تصريف مياه الأمطار للمرحلة الحادية عشر من الجزء الأول بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام بنسبة إنجاز 100%.

فيما وصلت نسبة إنجاز 99% لمشروع التصريف من المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام، و89% من المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد بالدمام، و70% للمرحلة الثالثة.

وأكدت الأمانة أنها تحرص على تنفيذ مشاريع خدمية بمواصفات فنية عالية، لافتة الى أن وكالة التعمير والمشاريع اهتمت بجودة المخرجات ومستوى الأداء وحصدت على إثر ذلك جائزة الأمين للتميز المؤسسي.

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