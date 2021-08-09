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معرض “عروس الباحة” .. عروض متنوعة لـ 40 مشاركة

معرض “عروس الباحة” .. عروض متنوعة لـ 40 مشاركة

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معرض “عروس الباحة” .. عروض متنوعة لـ 40 مشاركة

معرض “عروس الباحة” .. عروض متنوعة لـ 40 مشاركة
http://almnatiq.net/?p=1012403
المناطق - الباحة

يشهد معرض “عروس الباحة” الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة إقبالًا من الزوار .
ويبرز المعرض على مساحة 3000 متر مربع في نسخة هذا العام أعمال أكثر من 40 مشاركة من داخل وخارج المنطقة، تشمل منتجات لرائدات الأعمال في مختلف المجالات.
ويعد معرض “عروس الباحة” الذي يستمر لمدة 40 يوماً أحد المبادرات التي أطلقتها الغرفة منذ تشكيل مجلس إدارتها مؤخراً، لخدمة وتشجيع نساء وفتيات الأعمال بمنطقة الباحة وتقديم جميع أشكال الدعم والتحفيز لرائدات الأعمال بمشاركة مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية .

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