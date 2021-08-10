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شاهد.. ضبط 60 مليون ريال و101 كيلو ذهب بحوزة 10 مواطنين و15 مقيما

شاهد.. ضبط 60 مليون ريال و101 كيلو ذهب بحوزة 10 مواطنين و15 مقيما

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بعد عمليات تجارية مجهولة..

شاهد.. ضبط 60 مليون ريال و101 كيلو ذهب بحوزة 10 مواطنين و15 مقيما

شاهد.. ضبط 60 مليون ريال و101 كيلو ذهب بحوزة 10 مواطنين و15 مقيما
http://almnatiq.net/?p=1012406
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهود الأمنية في متابعة قضايا غسل الأموال والتعاملات المالية المشبوهة وتحويلها لخارج المملكة، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (10) مواطنين و(15) مقيمًا من الجنسية اليمنية و(3) مقيمين من الجنسيات (المصرية والباكستانية والبنجلاديشية) ونازح، بين العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبوا تنفيذ عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب، وضبط بحوزتهم ما يقارب (60) مليون ريال، و(101) كيلو جرام من الذهب، تقدر قيمتها بـ(21) مليون ريال، والعمل على محاولة إيداعها في أحد البنوك المحلية تمهيدًا لتحويلها إلى خارج المملكة.

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