أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 ملايين ريال ويوجه بسرعة الإنجاز

المناطق - الجوف

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم على عدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها في مدينة سكاكا، ومن ضمنها مشروعات سفلتة بقيمة إجمالية حوالي 5.8 ملايين ريال، وذلك ضمن جولات سموه المستمرة على محافظات ومراكز المنطقة للوقوف ميدانياً على المشروعات والإشراف على توفير الخدمات للمواطنين.

وخلال الجولة التفقدية، وقف سمو أمير المنطقة على سير العمل في المشروعات، حيث كان في استقباله أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي قدم لسموه شرحاً عن المشروعات التي تشمل مشروع سفلتة أحياء وشوارع جنوب مدينة سكاكا، ويتضمن سفلتة مخطط شمال قارا بقيمة 1.8 مليون ريال، وامتداد طريق غرب الطوير بتكلفة 2.8 مليون ريال، ومشروع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية – مخطط جنوب غرب قارا ويشمل 11 شارعاً بتكلفة 1.2 مليون ريال.

ووجه سموه مسؤولي الأمانة ‏بإعادة تنظيم زراعة الأشجار في شوارع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة واختيار الأنواع الملائمة لطبيعة وأجواء منطقة الجوف، ‏مؤكدا على سرعة إنهاء مشروعات السفلتة، والتشديد على المقاولين بالالتزام بمواصفات الجودة والسلامة، مؤكداً سموه أهمية تقديم أرقى الخدمات للمواطنين تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

رافق سموه خلال الجولة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ووكيل الإمارة للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد.