34 لاعباً من جنسيات مختلفة يشاركون ببطولة الجبيل للشطرنج

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نظمت الهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ونادي الجبيل للشطرنج بمدينة الجبيل الصناعية، بطولة الجبيل للشطرنج، بمشاركة (34) لاعبًا من جنسيات مختلفة.

وهدفت البطولة إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوفير أنشطة لهواة هذه اللعبة، والمساهمة في توسيع النشاط الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية من خلال نشر رياضات جديدة، حيث روعي عند تنفيذ البطولة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أدوات الأمن والسلامة، تحسبًا لأي ظرف طارئ لاقدر الله.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة خلف الشمري ، أن البطولة التي أقيمت يوم السبت الماضي، تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أنه في ختام البطولة جرى تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.