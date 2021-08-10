احدث الأخبار

الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية
دولي
 أداء قوي لميناء الملك عبدالله يسلط الضوء على المسار التصاعدي لقوة الاقتصاد السعودي
الاقتصاد
 العدل: الإسناد المركزي للتوثيق دقق 600 ألف طلب
محليات
 الاستثمارات الجديدة تواصل نموها في المملكة وإصدار 478 ترخيصاً استثماريا في الربع الأول
محليات
 تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين
دولي
 سعر نفط “برنت” يرتفع بنسبة 1.16 %
الاقتصاد
 34 لاعباً من جنسيات مختلفة يشاركون ببطولة الجبيل للشطرنج
الرياضة
 أكاديمية الحوار للتدريب تستهدف القرى والمحافظات الصغيرة بمشاريع وبرامج نوعية
منطقة الرياض
 “الغذاء والدواء” تفرض غرامات مالية بـ 1.25 مليون ريال لمخالفة نظام التتبع الدوائي “رصد”
محليات
 أمير الجوف يقف على مشروعات سفلتة في جنوب سكاكا بـ 5.8 ملايين ريال ويوجه بسرعة الإنجاز
منطقة الجوف
 المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل المملكة وسط إجراءات احترازية
منطقة مكة المكرمة
 شاهد.. ضبط 60 مليون ريال و101 كيلو ذهب بحوزة 10 مواطنين و15 مقيما
أبرز المواد
الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

دولي
أداء قوي لميناء الملك عبدالله يسلط الضوء على المسار التصاعدي لقوة الاقتصاد السعودي

أداء قوي لميناء الملك عبدالله يسلط الضوء على المسار التصاعدي لقوة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد
العدل: الإسناد المركزي للتوثيق دقق 600 ألف طلب

العدل: الإسناد المركزي للتوثيق دقق 600 ألف طلب

محليات
الاستثمارات الجديدة تواصل نموها في المملكة وإصدار 478 ترخيصاً استثماريا في الربع الأول

الاستثمارات الجديدة تواصل نموها في المملكة وإصدار 478 ترخيصاً استثماريا في الربع الأول

محليات

34 لاعباً من جنسيات مختلفة يشاركون ببطولة الجبيل للشطرنج

34 لاعباً من جنسيات مختلفة يشاركون ببطولة الجبيل للشطرنج
http://almnatiq.net/?p=1012421
المناطق - الرياض

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للشطرنج ونادي الجبيل للشطرنج بمدينة الجبيل الصناعية، بطولة الجبيل للشطرنج، بمشاركة (34) لاعبًا من جنسيات مختلفة.
وهدفت البطولة إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة، وتوفير أنشطة لهواة هذه اللعبة، والمساهمة في توسيع النشاط الرياضي في مدينة الجبيل الصناعية من خلال نشر رياضات جديدة، حيث روعي عند تنفيذ البطولة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أدوات الأمن والسلامة، تحسبًا لأي ظرف طارئ لاقدر الله.
وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة خلف الشمري ، أن البطولة التي أقيمت يوم السبت الماضي، تأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية بالجبيل في توفير بيئة اجتماعية جاذبة ومحفزة تلبي الاحتياجات التنموية في المدينة بما يتوافق مع متطلبات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة، مبينا أنه في ختام البطولة جرى تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

روابط ذات صلة

تطور جديد.. و3 نقاط تحول دون إتمام التعاقد بين ميسي وباريس سان جيرمان

تطور جديد.. و3 نقاط تحول دون إتمام التعاقد بين ميسي وباريس سان جيرمان
وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة

وزير الرياضة : اللجنة الأولمبية ستُطلق برنامجا يسهم في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة
الهلال يتعاقد مع رياض الأسمري رسميًا

الهلال يتعاقد مع رياض الأسمري رسميًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*