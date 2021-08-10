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تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين

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أكاديمية الحوار للتدريب تستهدف القرى والمحافظات الصغيرة بمشاريع وبرامج نوعية

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منطقة الرياض

تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين

تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين
http://almnatiq.net/?p=1012423
المناطق - وكالات

انطلقت تدريبات (سيبو/التعاون-2021) العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في إقليم نينغشيا شمال وسط الصين، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف جندي.
وتتسمر التدريبات التي تأتي بشكل دوري بين البلدين منذ 2005 الجمعة القادمة باستخدام أسلحة صينية.
من ناحية أخرى، أكملت روسيا اليوم تدريبات مشتركة في طاجيكستان شاركت فيها قوات من أوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية.

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