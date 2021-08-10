تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين

المناطق - وكالات

انطلقت تدريبات (سيبو/التعاون-2021) العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في إقليم نينغشيا شمال وسط الصين، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف جندي.

وتتسمر التدريبات التي تأتي بشكل دوري بين البلدين منذ 2005 الجمعة القادمة باستخدام أسلحة صينية.

من ناحية أخرى، أكملت روسيا اليوم تدريبات مشتركة في طاجيكستان شاركت فيها قوات من أوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية.