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أكاديمية الحوار للتدريب تستهدف القرى والمحافظات الصغيرة بمشاريع وبرامج نوعية

أكاديمية الحوار للتدريب تستهدف القرى والمحافظات الصغيرة بمشاريع وبرامج نوعية
http://almnatiq.net/?p=1012425
المناطق - الرياض

أعلنت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني عن استهداف الهجر والقرى والمحافظات الصغيرة بالبرامج والمشاريع المجانية، وذلك ضمن خطتها التدريبية للعام 1443هـ، سعيًا للوصول إلى جميع مناطق المملكة (للتدريب عن بعد).
وأوضح سعادة الأستاذ / إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام للمركز، أن خطة المركز للعام الجديد تأتي في إطار حرصه على تبني كل ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 عبر إطلاق وتنفيذ سلسلة من المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، التي تهدف إلى إيصال رسالته وتحقيق أهدافه، بما يدعم مسيرة الحوار ويعزز قيم التسامح والتعايش والتلاحم.
وأوضح أن المركز أولى أهمية خاصة لمجال التدريب على نشر ثقافة الحوار، وأسس لذلك أكاديمية متخصصة في الحوار ونشر قيمه، التي باتت تضطلع بالعديد من المسؤوليات، من بينها تطوير أداء العاملين في مؤسسات المجتمع المختلفة، وذلك عن طريق تنمية مهارات الاتصال لديهم وغرس قيم الوسطية والاعتدال والتلاحم الوطني، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبيه متخصصة للجهات وفق منهجيات علمية مبتكره.
من جهته، أكد الأستاذ/ إسماعيل العُمري، مدير عام الأكاديمية، أن خطة العام الجديد تهدف إلى الوصول إلى المحافظات والقرى الصغيرة، وذلك دعما من الأكاديمية لأبناء تلك المحافظات، وحرصا منها على الوصول إلى كافة أبناء الوطن.
وأشار إلى أن خطة العام الجديد تأتي استمراراً لسلسلة المشاريع التي أطلقتها وتطلقها الأكاديمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة التي أكدت على أهمية تأهيل وإعداد وتدريب العنصر البشري، نظراً لما يشكّله من جانب جوهري وفعال في نشر وتعزيز ثقافة الحوار، مبينا أن الأكاديمية تبذل قصارى جهدها لتقديم محتوى تدريبي نوعي مبتكر يلبي تطلعات المستفيدين، ويشمل كافة أطياف المجتمع في كل أنحاء الوطن.
يذكر أن الأكاديمية أطلقت أول برامجها لهذا العام وهو “جدارات جيل الرؤية: معًا نبني المستقبل” وذلك بالتعاون مع جمعية محافظة جو الخيرية، وهو يستهدف 50 مشاركة من المهتمات من المحافظة من مختلف الفئات المجتمعية.
ويهدف البرنامج الذي يستمر أربعة أسابيع إلى تنظيم فعاليات حوارية ومهارية متخصصة في الجدارات الخاصة بسوق العمل، وهو يتضمن مقياس “بيركمان” لاكتشاف الذات، ومهارات الحوار والتواصل، والمتاجر الإلكترونية، ومهارات قيادة فريق العمل، وصناعة العلامات التجارية، والتخطيط لإدارة المشاريع وبنائها وتسويقها.

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