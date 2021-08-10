أداء قوي لميناء الملك عبدالله يسلط الضوء على المسار التصاعدي لقوة الاقتصاد السعودي

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أعلن ميناء الملك عبدالله عن تفاصيل أدائه الاستثنائي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، حيث تمت مناولة ما مجموعه 1,402,200 حاوية قياسية بين شهري يناير ويونيو، بزيادة قدرها 44.7% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي, محققاً نمواً في مناولة البضائع السائبة والعامة بنسبة 77.8% لتصل إلى إجمالي 2,582,153 طناً.

وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله جاي نيو , أن الأداء القوي لميناء الملك عبدالله، يسلط الضوء على القدرات التشغيلية المتنامية واستمرار المسار التصاعدي لقوة الاقتصاد السعودي، مبيناً أن هذا النجاح سيسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي رائد يربط بين القارات الثلاث.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله استقبل بنجاح في عام 2020، ثلاث من أكبر سفن الحاويات في العالم في أسبوع واحد، وذلك بفضل بنيته التحتية الراسخة وما يتميز من أرصفة بعمق 18 متراً، بالإضافة إلى ذلك تم اختياره كمحطة لوجستية رئيسة على البحر الأحمر لكل من ميرسك وMSC، وهما اثنان من أكبر خطوط الشحن، مما يعزز أهمية موقعه كحلقة وصل إستراتيجية بين الشرق والغرب تدعم التجارة بين القارات.