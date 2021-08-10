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الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

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الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

الأمم المتحدة: الانتهاكات في أفغانستان ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=1012432
المناطق - وكالات

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه من أن الفشل في وقف العنف المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ستكون له عواقب وخيمة علي الشعب الأفغاني، مشيرة إلى استمرار الخسائر في أرواح المدنيين والانتهاكات التي ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب .
وقالت إن حرب المدن تؤدي إلى مقتل العشرات من المدنيين، كما حدث منذ 9 يوليو في 4 مدن هي لشكرجاه وقندهار ووهرات وقندوز ، حيث قتل ما لا يقل عن 183 مدنيًا وجرح 1181 من بينهم أطفال، مطالبة بوقف القتال لمنع مزيد من إراقة الدماء.
وشددت على ضرورة وقف طالبان لعملياتها العسكرية في المدن وحماية المدنيين والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية، حاثةً جميع الدول على استخدام نفوذها على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف لإنهاء تلك الأعمال وتنشيط عملية السلام .

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