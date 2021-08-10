الطالب بدر الحربي يفوز بمسابقة راوي الدرعية

حفر الباطن- عبدالله السعيدي

حقق الطالب بدر بن عبد الله الحربي من متوسطة الملك خالد الفوز بمسابقة راوي الدرعية حيث أسفرت نتائج لجنة التحكيم في مسابقة راوي الدرعية في نسختها الأولى عن فوزه على مستوى المملكة من خلال رحلة وتصفيات الأدوار التمهيدية .

هذا وقدم مدير تعليم حفرالباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني تهانيه وشكره للطالب الذي مثل طلاب وطالبات حفرالباطن خير تمثيل وكان على قدر الثقة, كما شكر أسرة الطالب على تحقيق هذه الإنجاز الذي ماكان ليتم لولا أن الأسرة كانت خير عون له لتهيئة بيئة للتفوق والتميز، والشكر موصول للزملاء بالنشاط الطلابي / الثقافي على هذا الانجاز الذي تحقق

بعد فترة تدريب طويلة وفرز لمشاركات طلاب مدارس المحافظة حيث تم تقييم أكثر من 3200 مقطع فديو لروايات القصص للطلاب بجهود لجنة التقييم بإشراف من قبل شعبة النشاط الطلابي / الثقافي ومنسق البرنامج على مستوى الإدارة الأستاذ / عبدالله بن مفلح الشمري

واختتم القحطاني حديثه بالشكر لمدرسة الملك خالد المتوسطة والمعلم المرافق الأستاذ / عبدالله الحربي الذين كانوا من اسباب تحقيق هذا الإنجاز راجياً من الله أن يكون هذا التفوق ديدناً لطلاب وطالبات حفرالباطن وأن تستمر مسيرة الإنجازات والتميز لطلابنا وطالباتنا .