تعليم الشرقية يعقد ورشة عمل لتشخيص عمليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد وفقاً للمحاور والمؤشرات الوزارية

وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم الثلاثاء على جاهزية عمليات الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بما يتوافق واستكمال الخطط والبرامج والمشروعات التي تأتي بإشراف مباشر من قبل وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة ” وفقها الله ” والتي تعمل وزارة التعليم على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030.
كما وأشار مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، خلال ترأسه صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ والذي نظمته أمانة إدارة تعليم المنطقة الشرقية بقاعة طويق وسط مشاركة مكاتب التعليم وأعضاء وعضوات اللجنة والإدارات المعنية بالاستعداد وبحضور أمين إدارة التعليم أنور الزهراني وأعضاء وعضوات الأمانة، مشيراً أنه لم يتبقى أمامنا إلا أن نبذل قصارى جهودنا لتحمل المسئولية والوقوف الميداني المكثف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تواكب الحدث وتضمن نجاح العام الدراسي الجديد وفقاً لأعلى معايير الجودة طبقاً لما تخطط له الوزارة، متطلعاً في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عام متميز وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتظافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد والذي لا يقتصر على إدارات التعليم بل يمتد لمد مزيد من جسور التعاون مع المجتمع خصوصاً أولياء الأمور باعتبار التعليم مسؤولية الجميع ، ولإحراز تقدمًا وتميزًا ينشده ولاة أمرنا "حفظهم الله" إذ أننا في حقبة تتطلب مواجهة التحديات بوضع الحلول الناجعة واستشراف المستقبل عبر بوصلة التغيير لتحقيق الأهداف المنشودة.
من جهته أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى مناقشة المشاركين والمشاركات بالورشة لعدد من الموضوعات والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال يأتي في مقدمتها:
وقوف الشؤون التعليمية على أبرز المهام المناطة بإداراتها المختلفة تجاه عمليات وبرامج الاستعداد لبدء العام الدراسي 1443هـ وكان من بينها مناقشة واستعراض آلية التعامل مع الطلبة ذوي الذكاء الحدي "بطيئي التعلم" والمتواجدين في فصول التعليم العام وفقاً لبرنامج (يسير التعليمي) والأدلة الارشادية المنظمة لذلك، كذلك مناقشة تطوير الخطة الدراسية وما يترتب عليها من مستجدات طبقاً والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 لتحقيق المستهدفات في رفع كفاءة التعليم والمتمثلة في تعزيز مهارات الطالب وتعزيز التعلم الذاتي، وصولاً للوقوف على ملامح التطوير في مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة وأهدافها الاستراتيجية والأثر المتوقع، إلى جانب استعراض ومناقشة مهام كلٍ من الاختبارات والقبول، والإشراف التربوي، ونشاط الطلاب، كذلك تعليم الكبار، والموهوبين، إضافة للتدريب التربوي، والتوجيه والإرشاد، والتربية الخاصة.
وأضاف كما واستعرضت الخدمات المساند: عدة نقاط من بينها استعراض ومناقشة متطلبات المباني والوقوف على الخطط المرسومة لإجراءات الأمن والسلامة للمباني التعليمية والمحافظة على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس، كذلك مناقشة ما يتعلق بأعمال الشؤون الإدارية والمالية من الميزانيات التشغيلية والعهد.
كما لفت الباحص، إلى وقوف الشئون المدرسية على استعراض عدة موضوعات كان من بينها: ما يخص التخطيط المدرسي وما يتعلق بخطط الطفولة المبكرة، كذلك الوقوف على خطط الشئون الصحية المدرسية وما يتعلق بالإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية في مقرات العمل بالمدارس ومكاتب التعليم والادارة، إضافة لاستعراض الخطة المرسومة لتلقي اللقاح، كذلك خطة ترحيل المقررات الدراسية، والخطة التشغيلية للنقل التعليمي، والمقاصف المدرسية، إضافة للوقوف على خطط الدعم الفني والتجهيزات التقنية للمدارس وأمن البيانات، كذلك استعراض ما يتعلق بالمكافآت والإعانات، إضافة للوقوف على خطة التجهيزات المدرسية، إضافة لمناقشة ما يتعلق بشؤون المعلمين من برامج، وتسديد الاحتياج من خلال حركة النقل الداخلي
وأشار الباحص في الاطار نفسه إلى استعراض إدارة الاعلام والاتصال ورقة بعنوان كيف تخطط لتصنع أثراً انطلاقاً من تسليط الضوء على وضع الخطط الإعلامية بالوقوف على تحديد الجمهور المستهدف والعمل على رسم الأهداف بدقة وصنع المحتوى المؤثر باستثمار القنوات الإعلامية المختلفة المسموع منها والمقروء والمرئي، إضافة للتفاعل مع وسائط التفاعل الاجتماعية والالكترونية وتفعيل الحملات الإعلامية الهادفة، فضلاً عن مد مزيد من جسور الشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة.
وفي الختام تقدم مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز "حفظهم الله" على دعمهما واهتمامهما المتواصل لميداننا التعليمي والتربوي في المنطقة مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم وقيادات الوزارة على ما يبذلونه من عمل دؤوب لتطوير خارطة المنظومة التعليمية، ولكافة شركاء التعليم باعتبار التعليم مسئولية الجميع.
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