تعليم الشرقية يعقد ورشة عمل لتشخيص عمليات الاستعداد للعام الدراسي الجديد وفقاً للمحاور والمؤشرات الوزارية

الدمام - فتحية عبدالله

وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم الثلاثاء على جاهزية عمليات الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بما يتوافق واستكمال الخطط والبرامج والمشروعات التي تأتي بإشراف مباشر من قبل وزير التعليم معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، لضمان بداية عام دراسي جاد وحافل بالإنجازات والعطاء وبما يحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة ” وفقها الله ” والتي تعمل وزارة التعليم على ترجمة أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030.