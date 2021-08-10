أمير حائل يرأس اجتماع المحافظين بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، اجتماع المحافظين بالمنطقة لمتابعة أعمال المحافظات.

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وبمتابعة سمو وزير الداخلية لكل ما يسهم بتطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات الشاملة للمواطنين والمقيمين فيها.

وأكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وضرورة تنفيذ الجولات الميدانية ومتابعة سكن العمالة، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود والعمل على حل أي معوقات وتوفير احتياجات محافظات المنطقة.

وناقش الاجتماع الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشروعات وكل ما يسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها، وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.