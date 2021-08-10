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تعليم الأحساء يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية

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تعليم الأحساء يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية

تعليم الأحساء يبدأ ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية
http://almnatiq.net/?p=1012475
المناطق_واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية البالغة 436 مدرسة، منها 211 مدرسة للبنين يدرس بها 58.431 طالباً، و 225 مدرسة بنات تضم 60.359 طالبة.
وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة عبدالله العبدالعالي، أنه سيكتمل التوزيع للمرحلة الابتدائية خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أنه سيعقب هذه المرحلة البدء في توزيع مقررات المرحلتين المتوسطة والثانوية وذلك قبل عودة الطلاب للمدارس بتاريخ ٢١ محرم الجاري ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية خلال عملية تسليم المقررات الدراسية.
وأبان العبدالعالي، أبرز المستجدات على مستوى المقررات الدراسية لهذا العام الدراسي، التي شملت اعتماد مقرر المهارات الحياتية والأسرية للبنين والبنات، واعتماد تدريس مقرر لغتي كتاب التهيئة للصف الأول الابتدائي، واعتماد تدريس مادة اللغة الانجليزية للصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية، إضافة مادة المهارات الرقمية للصفوف العليا بالمرحلة الثانوية والصف الأول المتوسط.، واعتماد النسخ الالكترونية بدلاً من المطبوعة للمواد الاختيارية في نظام المقررات بالمرحلة الثانوية.

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