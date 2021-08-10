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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع حفر 163 بئراً لتوفير مياه الشرب في جمهورية النيجر

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع حفر 163 بئراً لتوفير مياه الشرب في جمهورية النيجر

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مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع حفر 163 بئراً لتوفير مياه الشرب في جمهورية النيجر

مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع حفر 163 بئراً لتوفير مياه الشرب في جمهورية النيجر
http://almnatiq.net/?p=1012478
المناطق_واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع حفر 163 بئراً سطحياً بهدف توفير مياه الشرب للمحتاجين والمتضررين من الجفاف في جمهورية النيجر، وتم تسليم الآبار للسلطات المحلية في المناطق المستفيدة بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة نيامي الدكتور أحمد بن ضيف الله الدلبحي، ومدير وزارة المياه في جمهورية النيجر أدا داؤود، وعضو مجلس الشعب بالنيجر للشؤون الاجتماعية أسومي تاهرو، ومدير فرع المركز في إفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة.
وسيستفيد من المشروع 241,880 فرداً، حيث تم حفر 40 بئراً سطحياً في منطقة تلابيري، و63 بئرا سطحيا في منطقة طاوا، بالإضافة إلى 60 بئراً سطحياً في منطقة دوسو.?وثمن مدير عام وزارة المياه بالنيجر دور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع بلاده، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه لبلاده من مساعدات إغاثية وإنسانية وكان آخرها مشروع توفير المياه في عدة مناطق بالنيجر.

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