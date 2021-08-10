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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11299 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11299 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11299 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11299 نقطة
http://almnatiq.net/?p=1012487
المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 101.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11299.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات تنمية، وعطاء، والوطنية للتعليم، والبلاد، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التعاونية، وبوبا العربية، وميدغلف للتأمين، والأهلي للتكافل، والحمادي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.51%.
فيما كانت أسهم شركات الأهلي، والجزيرة، والإنماء، ودار الأركان، وأملاك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأهلي، وتنمية، والراجحي، والبلاد، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 114.74 نقطة ليقفل عند مستوى 24621.00 نقطة، وبتداولات بلغت 63 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 570 ألف سهم تقاسمتها 1860 صفقة.

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