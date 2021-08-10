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“الصحة”: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة .. وتنصح باستكمال أخذ جرعتين لمقاومة متحورات فيروس كورونا

“الصحة”: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة .. وتنصح باستكمال أخذ جرعتين لمقاومة متحورات فيروس كورونا

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11299 نقطة

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“الصحة”: تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 451 ووفاة 12 حالة

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“الصحة”: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة .. وتنصح باستكمال أخذ جرعتين لمقاومة متحورات فيروس كورونا

“الصحة”: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة .. وتنصح باستكمال أخذ جرعتين لمقاومة متحورات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1012490
المناطق_واس

أكدت وزارة الصحة أن لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، حاثةً على أهمية الحصول على جرعتين من اللقاح للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار, مبينة أن المناعة يبدأ تكوّنها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتُعد الجرعة الثانية منشطة لها.
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (864) حالة مؤكدة وتعافي (451) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10829) حالة منها (1396) حالة حرجة.
وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (535176) حالة، وحالات التعافي (515990) حالة, فيما تم تسجيل (12) وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8357) حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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