أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك تجاوزت تكلفتها الـ 12 مليار ريال

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم , على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك ، شملت مشاريع جامعية وتعليمية وصحية ومشاريع للكهرباء والمياه ، ومشاريع تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة تجاوزت تكلفتها الـ 12 ملياراً و600 مليون ريال .
وأكد أن المواطن انتقل في الثلاث سنوات الماضية إلى مرحلة نوعية ، نتيجة حرص القيادة الرشيدة على تنمية الإنسان قبل المكان , وقال ” ما نشاهده في مدينة تبوك اليوم ماهو إلا جزء مما هو موجود في باقي مدن ومناطق المملكة ، حيث يجري العمل الآن على مشاريع تتجاوز قيمتها الإثنى عشر مليار ريال في هذه المدينة العزيزة على قلب كل مواطن ، وهو ما يؤكد تواجد مثل هذه المشاريع في كل مكان ، مؤكدا أن ما تحقق جاء بفضل الله ثم بدعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , وحرص المخلصين من أبناء الوطن الذين يعملون في هذه الدولة.
وأضاف سموه ” نحن أمام قيادة مثالية في الحث على العمل ، والملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – كان رائد الأعمال والعمل الميداني عندما كان أميراً للرياض ، وهو ما انعكس اليوم على واقع العمل في الجهات كافة، والذي أصبح أنموذجا لكل العاملين في جميع القطاعات ، إضافة إلى إطلاق سمو ولي العهد لرؤية المملكة 2030 والمواطنون يشعرون فيها بشكل مباشر ويومي لحظة بلحظة ” ، مشيراً إلى أن المنصف من خارج المملكة يلاحظ ما تم من نقلة نوعية خلال الثلاث سنوات الماضية , مشيدًا بمشاركة العنصر النسائي بفعالية أكبر في بناء الوطن .
وأشار إلى ما تشهده الحياة الاجتماعية في المملكة من متغيرات وتطورات في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية والرياضية ، سائلا الله العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان .
وكان سموه قد زار مقر معرض المشروعات المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري , حيث اطلع على الأجنحة الخاصة بالإدارات المشاركة ، وعلى المشاريع الخاصة بكل إدارة ،مستمعاً لشرح موجز عن تلك المشاريع من مديري الجهات الحكومية المشرفة على المشروعات .
ووجه باستمرار المعرض لمدة اسبوع لتمكين الأهالي من مشاهدة المشاريع الخدمية والتنموية التي تهمهم وتعنى بخدمتهم .
من جهته ثمن وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية ناصر الخريصي اهتمام ومتابعة سموه لمشاريع المنطقة لحظة بلحظة في إطار حرص الحكومة الرشيدة على تنفيذ مشاريع الخير والنماء في هذا الوطن المعطاء .
أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك تجاوزت تكلفتها الـ 12 مليار ريال
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم , على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك ، شملت مشاريع جامعية وتعليمية وصحية ومشاريع للكهرباء والمياه ، ومشاريع تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة تجاوزت تكلفتها الـ 12 ملياراً و600 مليون ريال .
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