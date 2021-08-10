أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك تجاوزت تكلفتها الـ 12 مليار ريال

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم , على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك ، شملت مشاريع جامعية وتعليمية وصحية ومشاريع للكهرباء والمياه ، ومشاريع تابعة لأمانة تبوك والإسكان والنقل والبيئة والزراعة تجاوزت تكلفتها الـ 12 ملياراً و600 مليون ريال .

وأكد أن المواطن انتقل في الثلاث سنوات الماضية إلى مرحلة نوعية ، نتيجة حرص القيادة الرشيدة على تنمية الإنسان قبل المكان , وقال ” ما نشاهده في مدينة تبوك اليوم ماهو إلا جزء مما هو موجود في باقي مدن ومناطق المملكة ، حيث يجري العمل الآن على مشاريع تتجاوز قيمتها الإثنى عشر مليار ريال في هذه المدينة العزيزة على قلب كل مواطن ، وهو ما يؤكد تواجد مثل هذه المشاريع في كل مكان ، مؤكدا أن ما تحقق جاء بفضل الله ثم بدعم الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – , وحرص المخلصين من أبناء الوطن الذين يعملون في هذه الدولة.

وأضاف سموه ” نحن أمام قيادة مثالية في الحث على العمل ، والملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – كان رائد الأعمال والعمل الميداني عندما كان أميراً للرياض ، وهو ما انعكس اليوم على واقع العمل في الجهات كافة، والذي أصبح أنموذجا لكل العاملين في جميع القطاعات ، إضافة إلى إطلاق سمو ولي العهد لرؤية المملكة 2030 والمواطنون يشعرون فيها بشكل مباشر ويومي لحظة بلحظة ” ، مشيراً إلى أن المنصف من خارج المملكة يلاحظ ما تم من نقلة نوعية خلال الثلاث سنوات الماضية , مشيدًا بمشاركة العنصر النسائي بفعالية أكبر في بناء الوطن .

وأشار إلى ما تشهده الحياة الاجتماعية في المملكة من متغيرات وتطورات في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية والرياضية ، سائلا الله العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان .

وكان سموه قد زار مقر معرض المشروعات المقام بمركز الأمير سلطان الحضاري , حيث اطلع على الأجنحة الخاصة بالإدارات المشاركة ، وعلى المشاريع الخاصة بكل إدارة ،مستمعاً لشرح موجز عن تلك المشاريع من مديري الجهات الحكومية المشرفة على المشروعات .

ووجه باستمرار المعرض لمدة اسبوع لتمكين الأهالي من مشاهدة المشاريع الخدمية والتنموية التي تهمهم وتعنى بخدمتهم .

من جهته ثمن وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية ناصر الخريصي اهتمام ومتابعة سموه لمشاريع المنطقة لحظة بلحظة في إطار حرص الحكومة الرشيدة على تنفيذ مشاريع الخير والنماء في هذا الوطن المعطاء .