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أمانة العاصمة المقدسة تبدأ بأعمال السفلته لعدد من المخططات

أمانة العاصمة المقدسة تبدأ بأعمال السفلته لعدد من المخططات
http://almnatiq.net/?p=1012501
المناطق_واس

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ أعمال السفلتة وإيصال الخدمات لمخططات ولي العهد ومخططات المنح بمكة المكرمة في حي الفلق الجديد – مخطط رقم 2 – وجاري العمل في المخططات الأخرى ضمن خطة تنفيذ المشروع.
جاء ذلك بعد توقيع الأمانة عقد الأشغال العامة للمخططات مع إحدى الشركات المتخصصة بالعاصمة المقدسة (مرحلة أولى وثانية) بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 100 مليون ريال، وذلك مقابل تنفيذ سفلتة المخططات وفقًا للشروط والمواصفات.
من جهة أخرى كرَّم معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص اليوم، أعضاء فريق ركائز استدامة كفاءة الإنفاق نظيرَ حصول الأمانة على المركز الثاني بين أمانات المملكة في برنامج ركائز الاستدامة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير لرفع مستوى جودة عمل القطاع البلدي ووضع الحلول لتشريد الصرف والحد من الهدر.

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