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عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
http://almnatiq.net/?p=1012504
المناطق_واس

عبرت 24 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي خلال يومي 7 – 8 من شهر اغسطس 2021م، تحمل على متنها 532 طنًا و800 كيلو غرام من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات حجة، مأرب، حضرموت، عدن.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عن طريق المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

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