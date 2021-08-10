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ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى

ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى
http://almnatiq.net/?p=1012510
المناطق_واس

منحت مملكة ماليزيا، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أرفع جائزة ماليزية تمنح للعلماء المسلمين في العالم، حيث جرى تتويجه بجائزة “الهجرة النبويّة” للشخصية الإسلامية الدولية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، وذلك تقديراً لجهوده في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه وقيمه النبيلة ورسالته الإنسانية العظيمة للعالمين، إضافة إلى إسهاماته المؤثرة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات ودوره في نشر السلام العالمي.
وجرت مراسم التكريم خلال احتفالية بحضور جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، ودولة رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة وممثلي عدد من الدول لدى دولة ماليزيا.
يذكر أن جائزة “الهجرة النبويّة” تعد أهم جائزة تمنحها الحكومة الماليزية كل عام هجري للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تؤدي دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والإنسانية.

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