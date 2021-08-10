مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة

المناطق_واس

استقبل مهرجان بريدة للتمور عددا من السفراء لدى المملكة، الذين اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان.

وأبدى السفير الياباني فوميو إيواي إعجابه بالفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان، مشيدًا بحجم المبيعات وتميز وجودة المنتج.

كما أثنى السفير المغربي مصطفى المنصوري على المهرجان ووفرة التمور وتنوعها، وحسن التنظيم والإعداد لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.

فيما نوه السفير الموريتاني سيد عالي بجهود القائمين على المهرجان وبالفعاليات والبرامج التي يقدمها للزوار.