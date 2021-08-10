احدث الأخبار

مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة
أبرز المواد
 ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى
أبرز المواد
 المركز السعودي للاعتماد يحقق إنجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي
أبرز المواد
 عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تبدأ بأعمال السفلته لعدد من المخططات
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الفم والوجه والفكين في السودان
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يدشن مُبادرة “منصة حقّ القانونية” بالوكالة المساعدة للحقوق بإمارة المنطقة
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة تبوك تجاوزت تكلفتها الـ 12 مليار ريال
أبرز المواد
 “الصحة”: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة .. وتنصح باستكمال أخذ جرعتين لمقاومة متحورات فيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11299 نقطة
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 864 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 451 ووفاة 12 حالة
أبرز المواد
 أمير تبوك : المواطن السعودي إنتقل في الثلاث سنوات الماضية لمرحلة نوعية ومعجزة بما وفرته القيادة الرشيدة له
أبرز المواد
مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة

مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة

أبرز المواد
ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى

ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى

أبرز المواد
المركز السعودي للاعتماد يحقق إنجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي

المركز السعودي للاعتماد يحقق إنجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي

أبرز المواد
عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

أبرز المواد

مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة

مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1012513
المناطق_واس

استقبل مهرجان بريدة للتمور عددا من السفراء لدى المملكة، الذين اطّلعوا على حركة البيع والشراء والفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان.
وأبدى السفير الياباني فوميو إيواي إعجابه بالفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان، مشيدًا بحجم المبيعات وتميز وجودة المنتج.
كما أثنى السفير المغربي مصطفى المنصوري على المهرجان ووفرة التمور وتنوعها، وحسن التنظيم والإعداد لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية المهمة.
فيما نوه السفير الموريتاني سيد عالي بجهود القائمين على المهرجان وبالفعاليات والبرامج التي يقدمها للزوار.

روابط ذات صلة

ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى

ماليزيا تمنح الدكتور العيسى جائزة “الهجرة النبويَّة” للشخصية الإسلامية الأولى
المركز السعودي للاعتماد يحقق إنجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي

المركز السعودي للاعتماد يحقق إنجازاً وطنياً بحصوله على الاعتراف الدولي
عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

عبور 24 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*