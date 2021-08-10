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الاتحاد العربي لكرة القدم يكمل ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي

الاتحاد العربي لكرة القدم يكمل ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي
http://almnatiq.net/?p=1012521
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أكملت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال , جميع الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية التي ستجمع بين ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي في الـ 21 من أغسطس الحالي على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.
وتم الوقوف على جاهزية ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط بعدما قام الأمين المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان مؤخراً بجولة ميدانية تفقدية على الملعب ومرافقه.
وكانت بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بدأت بدور الـ 32، إذ استهل فريق الاتحاد السعودي مشواره فيها بمواجهة فريق العهد اللبناني، وحقق فوزاً في الذهاب بنتيجة 3 – 0، وتعادلا في الإياب دون أهداف.
وفي دور الـ 16 أسفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، فاز الأخير ذهاباً خارج ملعبه بنتيجة 2 – 1، وكرر انتصاره في الإياب بهدفين دون رد، ليتجاوز بعد ذلك الاتحاد نظيره في دور الثمانية فريق أولمبيك آسفي المغربي حيث تعادلا ذهاباً 1 – 1 في جدة، قبل أن يحقق الاتحاد فوزاً في لقاء العودة بهدف دون رد.
وفي نصف النهائي تخطى الفريق الاتحادي عقبة مواطنه الشباب السعودي بالتعادل 2 – 2 ذهاباً ثم الفوز 2 – 1 في مباراة العودة، ليبلغ الدور النهائي للبطولة.
وفي المقابل التقى الرجاء المغربي في دور الـ 32 مع نظيره فريق هلال القدس الفلسطيني، وفاز ذهاباً على ملعبه 1-0، ثم انتصر في العودة بهدفين دون رد، وفي دور الـ 16 وفي ديربي مغربي خالص جمعه بغريمه فريق الوداد، تمكن الرجاء من العبور لدور الثمانية بالتعادل “ذهاباً” 1-1، قبل أن يحقق فريق الرجاء عودة مثيرة في لقاء الإياب بالتعادل 4-4 ليتأهل بقاعدة الهدف الاعتباري.
وفي دور الثمانية التقى فريق الرجاء مع نظيره فريق مولودية الجزائر، وفاز ذهاباً بنتيجة 2-1، ثم خسر على ملعبه 0-1، لكنها خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي.
وفي ذهاب نصف النهائي خسر فريق الرجاء من فريق الإسماعيلي المصري بهدف دون رد، قبل أن ينتصر في لقاء الإياب بثلاثية دون مقابل، ويبلغ المباراة النهائية.

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