لجنتا الجودة والغش التجاري بمهرجان بريدة للتمور.. عمل متوازٍ ومتكامل لتحقيق معايير السلامة الغذائية

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خصص مهرجان بريدة للتمور لجنتين لضبط الجودة والغش التجاري تُعنيان بمراقبة وتفحّص ما تحمله المركبات من التمور، التي تدخل ساحة البيع في مدينة التمور ببريدة لتحقيق أعلى درجات الجودة لمنتج التمور.

وتتمثل مهام لجنة ضبط الجودة في فحص عينات التمور، والتأكد من مطابقتها للحدود العليا من الملوثات المسموح بها دولياً، وملاحظة أي تهاون في المعايير المُقرّة للصحة والسلامة الغذائية، بوصفها من أهم الضوابط التي يتم التأكيد على تحقيقها بكل دقة.

فيما تعمل لجنة الغش التجاري بشكل متواز ومكمّل للجنة ضبط الجودة من خلال متابعة كميات التمور المعروضة، ومدى مطابقتها للضوابط والمتطلبات الكفيلة بسلامتها، والتشديد على توحيد نوعية وكميات ومقادير التمور المعروضة.