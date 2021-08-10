40 أسرة منتجة تشارك بمهرجان تمور بريدة

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تشارك أكثر من 40 أسرة منتجة وحرفية ورائدة أعمال ،بتمويل من بنك التنمية الاجتماعية ، في مهرجان بريدة للتمور المقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة، تقدم من خلاله العديد من المأكولات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية المختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور خالد النقيدان أن المهرجان يهدف إلى دعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال، مؤكداً أن للأسر المنتجة دور فاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة.

ولفت النظر إلى أن أمانة منطقة القصيم تسعى لتحقيق عدد من الأهداف من خلال المهرجان، والتركيز على الصناعات التحويلية للتمور بمختلف أصنافها ومشتقاتها التي تقدمها الأسر المنتجة بمختلف الاهتمامات.

يذكر أن المهرجان يشارك فيه أكثر من 4 آلاف شاب وفتاة، ويقدم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمعارض التي تعني بالتمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية، مع ما يقدمه المهرجان من برامج ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية تستهوي طبقات المجتمع المتعددة .