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رئيس إتحاد الكارتيه والبطل الأولمبي ” طارق حامدي ” يثمنان لسمو أمير منطقة تبوك تهنئته بالانجاز الذي حققه البطل طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو

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رئيس إتحاد الكارتيه والبطل الأولمبي ” طارق حامدي ” يثمنان لسمو أمير منطقة تبوك تهنئته بالانجاز الذي حققه البطل طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو

رئيس إتحاد الكارتيه والبطل الأولمبي ” طارق حامدي ” يثمنان لسمو أمير منطقة تبوك تهنئته بالانجاز الذي حققه البطل طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1012533
المناطق_فايز السميري

ثمن رئيس الاتحاد السعودي للكارتيه الدكتور مشرف بن علي الشهري  والبطل الأولمبي طارق حامدي الحاصل على الميدالية ” الفضية ” في أولمبياد  طوكيو 2020 ، لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تهنئتهم بالإنجاز الرياضي الذي حققه اللاعب طارق حامدي بأولمبياد طوكيو 2020 مؤخراً  وحصوله على الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 75  كجم ، مؤكدين بأن هذه التهنئة اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من سموه الكريم كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن..وكان سمو أمير منطقة تبوك قد بعث ببرقيتي تهنئة لرئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه  والبطل الاولمبي  طارق حمادي بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 في منافسات الكاراتيه وزن فوق 75  كجم  , عبر سموه خلالها عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز والذي يضاف لسلسلة الإنجازات الرياضية السعودية مؤكداً سموه بما يحضى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله –  متمنياً سموه مزيد التوفيق.

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