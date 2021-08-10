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“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي
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“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

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“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=1012536
المناطق_واس

دعت وزارة الصحة جميع الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى المسارعة لحجز موعد لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي, وذلك تواصلاً لجهودها في منع العدوى وحماية المجتمع من مضاعفات الفيروس ومتحوراته سريعة الانتشار، مشيرةً إلى توفر المواعيد في مراكز اللقاحات كافة.
وضمن إطار الشراكة المستمرة والتكامل بين وزارة التعليـــم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” ووزارة الصحة وهيئة الحكومة الرقمية, تم إطلاق “أولوية حجز موعد” عبر تطبيق “توكلنا” التي تتيح للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم اختيار تاريخ الموعد، والفترة المناسبة لهم، حتى وإن لم تكن متاحة، حيث يتم تحديد الموقع الأقرب بناء على المواعيد المتوفرة لدى وزارة الصحة، وذلك للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، بما يمنح أولوية للفئات المســـتهدفة في الحصول على لقاح كورونا قبل عودة الدراسة حضورياً في 29 أغسطس الجاري.

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