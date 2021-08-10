احدث الأخبار

شرطة تبوك : ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
أبرز المواد
 موسم “العاصف” بفرسان يشهد إقبالاً من الأهالي والمتنزهين
أبرز المواد
 هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب
أبرز المواد
 “الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي
أبرز المواد
 رئيس إتحاد الكارتيه والبطل الأولمبي ” طارق حامدي ” يثمنان لسمو أمير منطقة تبوك تهنئته بالانجاز الذي حققه البطل طارق حامدي بحصوله على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف (48) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 40 أسرة منتجة تشارك بمهرجان تمور بريدة
أبرز المواد
 لجنتا الجودة والغش التجاري بمهرجان بريدة للتمور.. عمل متوازٍ ومتكامل لتحقيق معايير السلامة الغذائية
أبرز المواد
 الاتحاد العربي لكرة القدم يكمل ترتيبات نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الاتحاد السعودي والرجاء المغربي
أبرز المواد
 وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا يشترط حصول العاملين في منافذ البيع لنشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية
أبرز المواد
 “التعليم”: استمرار توزيع أكثر من 71 مليون كتاب على المدارس استعداداً للعام الدراسي
أبرز المواد
 مهرجان بريدة للتمور يستقبل عدداً من السفراء لدى المملكة
أبرز المواد
شرطة تبوك : ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة تبوك : ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

أبرز المواد
موسم “العاصف” بفرسان يشهد إقبالاً من الأهالي والمتنزهين

موسم “العاصف” بفرسان يشهد إقبالاً من الأهالي والمتنزهين

أبرز المواد
هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

أبرز المواد
“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

أبرز المواد

شرطة تبوك : ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة تبوك : ضبط (10) أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1012545
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكّنت الجهات الأمنية من ضبط (10) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

روابط ذات صلة

موسم “العاصف” بفرسان يشهد إقبالاً من الأهالي والمتنزهين

موسم “العاصف” بفرسان يشهد إقبالاً من الأهالي والمتنزهين
هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

هل الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان؟.. «الغذاء والدواء» تجيب
“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

“الصحة” تدعو الطلاب والطالبات “الفئة العمرية من 12-18” إلى استكمال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا قبل بداية العام الدراسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*