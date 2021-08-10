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“الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة

“الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة

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“الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة

“الترفيه” تستثني الأطفال من شرط “التحصين” لدخول الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=1012548
المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للترفيه التعليمات والاشتراطات الخاصة بدخول الأطفال إلى الفعاليات الترفيهية في الأماكن المفتوحة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة العامة “وقاية”، وضمن إطار دور الهيئة في تنظيم الفعاليات الترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
واستثنت الهيئة الأطفال دون سن 12 عامًا من شرط التحصين أو التعافي، والسماح لهم بدخول الفعاليات الترفيهية المقامة في أماكن مفتوحة، بشرط أن يكونوا برفقة أشخاص محصنين، وخلوّهم من الأعراض المشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق)، وأن تكون حالتهم في تطبيق “توكلنا”: “غير مصاب” و”غير مخالط”.
وأشارت إلى أن منع الأطفال من الدخول إلى الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المغلقة سيستمر وسيقتصر دخولها على المحصنين بجرعة أو جرعتين أو محصن متعافٍ.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت في وقت سابق قرارات تنص على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق “توكلنا”, وحددت نسبة 40% لحضور الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد جسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية.
ودعت الراغبين بالاطلاع على الدليل الخاص بالإجراءات الصحية إلى زيارة الرابط https://www.gea.gov.sa/media/3027/events-safety-protocols.pdf .

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