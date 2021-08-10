جامعة شقراء تعلن نتائج تغيير القبول للطلبة المستجدين لعام 1443

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أعلنت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- اليوم نتائج طلبات تغيير القبول للطلاب والطالبات المستجدين، حيث تم تحقيق رغبات ما يزيد عن 76% من الطلبات المقدمة وفقًا للضوابط التي حددتها الجامعة في هذا الإطار، ويمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن حالة طلبهم بالدخول على بوابة الطالب الإلكترونية لمعرفة النتيجة.

وكانت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة قد أعلنت إتاحة خدمة تغيير القبول إلكترونيًا للطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي 1443هـ عبر بوابة النظام الأكاديمي منذ يوم الأحد قبل الماضي الموافق 22 / 12 / 1442هـ وحتى أمس الاثنين، حيث أتاحت هذه الخدمة للطلبة المقبولين التقدم بطلب تغيير رغبة القبول من تخصص إلى آخر أو كلية أو محافظة أخرى حسب النسب والمقاعد الشاغرة.

كما أتاحت العمادة للطلبة الراغبين في تغيير رغباتهم دليلًا إرشاديًا عبر البوابة الإلكترونية للتعرف على خطوات التقديم على الخدمة، مع التأكيد على أنه تم النظر في جميع الطلبات وفقًا للمقاعد المتاحة تنافسيًا ووفق النسب التي توقّف عندها القبول في مختلف التخصصات والأقسام بجميع كليات الجامعة.