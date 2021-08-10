استكمال الاستعدادات لعودة آمنة للدراسة

المناطق - الرياض

صرح وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، عبدالرحمن الشايع، باكتمال الاستعدادات المبكرة لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، وتوفير متطلبات الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” اليوم (الثلاثاء)، أن تخصيص 1.47 مليار ريال لتجهيز كافة المدارس بالمملكة يشمل تأهيل وترميم وتجهيز المباني، وتوقيع عقود نظافة وصيانة للمباني التعليمية، وتأمين أجهزة التكييف والمبردات.

وأضاف أن جميع مدارس وزارة التعليم لديها عقود، والتي ليس لديها عقود لديها ميزانية تشغيلية، وأن هذه السنة تم اعتماد ميزانية تشغيلية إضافية استثنائية لتأمين مواد الإجراءات الاحترازية في المدارس من أجل عودة آمنة للإدارات التعليمية، والطلاب والطالبات.