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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة إلى 30.4 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة إلى 30.4 مليون
http://almnatiq.net/?p=1012568
المناطق - الرياض:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المُعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 30,413,429 جرعة، منها 20.2 مليون جرعة أولى، و10.1 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.52 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 379.3 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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