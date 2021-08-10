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“المنافسة” تغرّم 4 منشآت تجارية بسبب التواطؤ في منافسات حكومية

“المنافسة” تغرّم 4 منشآت تجارية بسبب التواطؤ في منافسات حكومية
http://almnatiq.net/?p=1012575
المناطق - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الثلاثاء)، عن العقوبات المقررة بحق 4 من منشآت عاملة بقطاع تجارة الآلات المكتبية والأثاث المكتبي والمنزلي والمقاولات، وذلك لاتفاقها على التواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.

وعاقبت الهيئة شركة متخصصة في تجارة الجملة في الأثاث المكتبي والمنزلي بدفع غرامة قدرها 5 ملايين ريال، كما غرّمت شركة متخصصة في تجارة وبيع الآلات المكتبية والحواسيب والمعدات الصناعية مبلغا قدره 5 ملايين ريال أيضا.

كما غرّمت “المنافسة” شركة تعمل في تجارة الجملة في الأثاث المكتبي والمنزلي مبلغا قدره 30 ألف ريال، وشركة مخالفة أخرى متخصصة في المقاولات والأثاث مبلغا قدره 580 ألف ريال.

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