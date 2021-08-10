النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال

المناطق - الرياض:

أوضحت النيابة العامة أن الأنشطة التي تنطوي على بثّ روابط إلكترونية أو رسائل وهمية أو تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات مالية أو خدمية بأي وسيلة كانت للاحتيال المالي على الغير؛ محظورة وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: “كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى “7” سنوات، وغرامة مالية تصل إلى “5” ملايين ريال”.

وتابعت: “تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام”.