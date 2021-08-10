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الإطاحة بـ (4) مقيمين في الرياض بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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الإطاحة بـ (4) مقيمين في الرياض بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

الإطاحة بـ (4) مقيمين في الرياض بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
http://almnatiq.net/?p=1012585
المناطق - واس:

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، ضبط بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأكد الرائد النجيدي، أنه جرى إيقافهم، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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