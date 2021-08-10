أمطار على منطقة الباحة

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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1012587
المناطق - واس:

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة الى خفيفة شملت اجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها . وعدد من منتزهاتها.
إرتوت على اثرها الأرض، جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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