فيديو.. الإطاحة بشخص تباهى بالوقوف بسيارته على حافة منحدر جبلي شاهق

المناطق - جازان:

أعلنت شرطة منطقة جازان من تمكنها من القبض على شخص أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفا.

وأوضحت أنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للإدارة العامة للمرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.