احدث الأخبار

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
أبرز المواد
 ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020
أبرز المواد
 أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة
أبرز المواد
 فيديو.. الإطاحة بشخص تباهى بالوقوف بسيارته على حافة منحدر جبلي شاهق
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الإطاحة بـ (4) مقيمين في الرياض بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
أبرز المواد
 أبها ينهي صفقة الهولندي تي فريدي
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال
أبرز المواد
 “المنافسة” تغرّم 4 منشآت تجارية بسبب التواطؤ في منافسات حكومية
أبرز المواد
 فيديو.. باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع ميسي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة إلى 30.4 مليون
أبرز المواد
“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

أبرز المواد
ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

أبرز المواد
أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة

أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة

أبرز المواد

فيديو.. الإطاحة بشخص تباهى بالوقوف بسيارته على حافة منحدر جبلي شاهق

فيديو.. الإطاحة بشخص تباهى بالوقوف بسيارته على حافة منحدر جبلي شاهق
http://almnatiq.net/?p=1012590
المناطق - جازان:

أعلنت شرطة منطقة جازان من تمكنها من القبض على شخص أوقف سيارته على حافة منحدر جبلي من علو شاهق على سبيل التباهي في محافظة فيفا.

وأوضحت أنه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالته للإدارة العامة للمرور لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

روابط ذات صلة

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي
ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*