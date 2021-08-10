أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة

المناطق - الرياض:

تحدّث عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض محمد مكني، اليوم (الثلاثاء)، عن نتائج خطط وزارة المالية لإدارة أزمة كورونا على المستوى الاقتصادي بالمملكة.

وأوضح مكني، في مداخلة مع برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية، أن التقرير الخاص بالربع الثاني للميزانية لهذا العام رصد عدة مؤشرات إيجابية لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن التقرير رصد ارتفاعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب ارتفاع بنسبة 10.1% في أنشطة القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 84%.

كما أشار مكني إلى وجود عدة عوامل ساعدت في نمو وارتفاع الأنشطة غير النفطية بالمملكة، ومنها: ارتفاع عدد الحاصلين على اللقاح، ودعم المملكة للقطاع الخاص.