احدث الأخبار

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
أبرز المواد
 ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020
أبرز المواد
 أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة
أبرز المواد
 فيديو.. الإطاحة بشخص تباهى بالوقوف بسيارته على حافة منحدر جبلي شاهق
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الإطاحة بـ (4) مقيمين في الرياض بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
أبرز المواد
 أبها ينهي صفقة الهولندي تي فريدي
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال
أبرز المواد
 “المنافسة” تغرّم 4 منشآت تجارية بسبب التواطؤ في منافسات حكومية
أبرز المواد
 فيديو.. باريس سان جيرمان يتعاقد رسميًا مع ميسي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المُعطاة إلى 30.4 مليون
أبرز المواد
“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

أبرز المواد
ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

أبرز المواد
أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة

أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة

أبرز المواد

أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة

أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة
http://almnatiq.net/?p=1012593
المناطق - الرياض:

تحدّث عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض محمد مكني، اليوم (الثلاثاء)، عن نتائج خطط وزارة المالية لإدارة أزمة كورونا على المستوى الاقتصادي بالمملكة.

وأوضح مكني، في مداخلة مع برنامج “عين الخامسة” على قناة الإخبارية، أن التقرير الخاص بالربع الثاني للميزانية لهذا العام رصد عدة مؤشرات إيجابية لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأضاف أن التقرير رصد ارتفاعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب ارتفاع بنسبة 10.1% في أنشطة القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 84%.

كما أشار مكني إلى وجود عدة عوامل ساعدت في نمو وارتفاع الأنشطة غير النفطية بالمملكة، ومنها: ارتفاع عدد الحاصلين على اللقاح، ودعم المملكة للقطاع الخاص.

روابط ذات صلة

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي
ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*