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ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

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ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي

ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي
http://almnatiq.net/?p=1012601
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

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