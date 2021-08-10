احدث الأخبار

كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها
أبرز المواد
 “البيئة” تغلق بوّابات سدّ وادي جازان
أبرز المواد
 الكويت تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 “نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها
أبرز المواد
 ولي العهد يستعرض مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم سبل تطوير التعاون الرياضي
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي اللاعب طارق حامدي الحائز على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020
أبرز المواد
 أكاديمي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 84% لأول مرة منذ الجائحة
أبرز المواد
 فيديو.. الإطاحة بشخص تباهى بالوقوف بسيارته على حافة منحدر جبلي شاهق
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الإطاحة بـ (4) مقيمين في الرياض بحوزتهم (81,660) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
أبرز المواد
 أبها ينهي صفقة الهولندي تي فريدي
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذّر من أي أنشطة تنتحل صفة جهات حكومية للاحتيال
أبرز المواد
كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها

كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها

أبرز المواد
“البيئة” تغلق بوّابات سدّ وادي جازان

“البيئة” تغلق بوّابات سدّ وادي جازان

أبرز المواد
الكويت تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

أبرز المواد

كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها

كاميرا هواتف آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1012613
المناطق - وكالات:

تستعد شركة آبل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، لإطلاق تشكيلة جديدة من هواتف آيفون بميزات جديدة غير مسبوقة، تتعلق بالكاميرا وتسجيل المقاطع المصورة.

وأوضح مختصون، وفقاً لموقع “بلومبيرغ”، أن الميزات الجديدة ستتضمّن خيار الفيديو بميزة الوضع الرأسي في الهاتف، ونظاما لتحسين مظهر وألوان الصور، وميزة ProRes التي تمكّن الكاميرا من تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة.

وستحتفظ الشركة بإضافة ProRAW التي تتيح تنسيق ملف صور ثابت عالي الجودة، حيث تمكّن المستخدمين من التحكم في مظهر الألوان والتفاصيل بالصور، إلى جانب نمط لإظهار الألوان مع اختلاف درجة الحرارة والحفاظ على اللون الأبيض محايداً.

كما تحتفظ آبل هذا العام بنفس الأحجام العادية؛ 5.4 بوصة و6.1 بوصة، وأبعاد شاشة Pro 6.1 بوصة و6.7 بوصة، مع شريحة A15 أسرع وأصغر، وتقنية شاشة تتيح معدل تحديث أكثر سلاسة وسرعة.

روابط ذات صلة

“البيئة” تغلق بوّابات سدّ وادي جازان

“البيئة” تغلق بوّابات سدّ وادي جازان
الكويت تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا
“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

“نزاهة” تعلن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*