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تعليم تبوك يهنئ بفوز الطالبتين الشمري والتيماني في “راوي الدرعية”

تعليم تبوك يهنئ بفوز الطالبتين الشمري والتيماني في “راوي الدرعية”
http://almnatiq.net/?p=1012617
المناطق- تبوك- فايز السميري:

بارك المدير ⁧العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري ‬للطالبة جود الطوالة الشمري من‏ (ثانوية الملك عبدالعزيز النموذجية) والطالبة غلاء سليمان التيماني من ‏(ثانوية مدارس علماء الغد) بعد فوزهما ضمن 12 فائزًا وفائزة من طلاب وطالبات مدارس المملكة في مسابقة ⁧‫راوي الدرعية‬⁩.

بعد ذلك جرى تتويجهم في الحفل الذي أقيم بالقرب من قصر سلوى الشامخ في حي الطريف التاريخي من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الأعمار، والمراحل الدراسية بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وإحياء واستذكار التراث العريق للدرعية، من خلال سرد تاريخي وأدبي جذاب لثلاثٍ وثلاثين قصة، مرتبطة بتاريخ المملكة وتراثها، بما فيه من شخصيات وطنية وبطولية وأحداث تاريخية، بإشراف متخصصين من هيئة تطوير بوابة الدرعية ووزارة التعليم.

وقدم مدير تعليم تبوك شكره وتقديره للمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) الدكتور أمل العنزي ولمديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح ولمنسقة المبادرة: رئيسة النشاط الثقافي والاجتماعي مريم الفدا مثمنا للطالبتين وأسرتيهما ومدرستيها وقائدة ثانوية الملك عبدالعزيز حنان العنزي والمعلمة ميمونة كناس ومن ثانوية علماء الغد القائدة سوسن الغامدي والمعلمتين: زهراء الزهراني – رهام صبياني والشكر موصول للمحكمات من إدارة الإشراف التربوي وإدارة التجهيزات المدرسية.

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