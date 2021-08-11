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«محافظ الخفجي» يعقد اجتماعه باللجنة التنفيذية لاصلاح ذات البين بالمحافظة

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«محافظ الخفجي» يعقد اجتماعه باللجنة التنفيذية لاصلاح ذات البين بالمحافظة

«محافظ الخفجي» يعقد اجتماعه باللجنة التنفيذية لاصلاح ذات البين بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=1012621
المناطق - فتحيه عبدالله - الشرقية:

ترأس اليوم محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية لإصلاح ذات البَيْن بالمحافظة .
وبدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء معرباً عن شكره لهم عن جهودهم المبذولة أثناء عملهم باللجنة، سائلاً الله لهم الأجر والثواب.
تم بعد ذلك استعراض إحصائية بعدد القضايا الواردة إلى اللجنة ونسبة القضايا التي تم إتمام الصلح فيها، حيث بلغت نسبة الصلح ما يقارب ٦٠% من إجمالي القضايا.
وأشاد الهزاع بدور أعضاء اللجنة وما حققوه من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً بأن هذه النسبة لم تكن لتحقق لولا جهود أعضاء اللجنة ومساعيهم الحثيثة في تحقيق ونشر ثقافة الصلح.
كما ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمقترحات والمرئيات الواردة من أعضاء اللجنة، وأبرز العوائق التي واجهت اللجنة منذ تشكيلها ووضع المقترحات والحلول المناسبة لها.

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