مستشفى الملك فهد بالخبر ينجح في علاج مريضة عانت 20 عامًا من ورم في الحوض

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نجح مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل من إنهاء معاناة مريضة خمسينية بدأت عندها المشكلة منذ أكثر من 20 عاماً حيث عانت طوال الفترة الماضية من صعوبة في التبول والإمساك المزمن.

من جانبه، ذكر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني، بأن الفريق الطبي بقيادة الاستشاري الدكتور حسن السليم و مشاركة كلاً من الاستشارية الدكتورة فاتن العقيل و الإستشاري الدكتور خليفة الملحم و الإخصائية الدكتورة أريج البحير نجحوا في إزالة ورم من المريضة بشكل كامل عن طريق المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح البطن و قد خرجت المريضة من المستشفى بعد التدخل الجراحي بيومين فقط وهي بصحة و عافية وتعد هذه الحالة الأولى في المملكة التي تتم بكاملها عن طريق المنظار .

وبيّن الدكتور الشهراني، أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر استطاع بفضل الله ثم بفضل الكوادر الطبية المؤهلة من إنهاء هذه المعاناة والتي بدأت منذ أكثر من 20 عاماً حيث دأبت المريضة على الشكوى من صعوبة التبول والإمساك المزمن بسبب وجود ورم في الحوض بحجم حوالي 15 سم وبرغم أنها تعرضت للتدخل الجراحي بفتح البطن واستكشاف منطقة الحوض في مستشفيين مختلفين إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإزالة هذا الورم المستعصي وبعد أن جاءت المريضة إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر تم تشخيص الحالة بوجود ورم كيسي حميد بحجم 15 X 12 X 11 سم بعد إجراء أشعة مقطعية للمريضة ومن بعدها أدخلت المريضة لغرفة العمليات وبفضل من الله ثم بفضل براعة فريق جراحة القولون.

وأشار الدكتور الشهراني، إلى أهمية ما يتميز به مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر من أطباء مؤهلين قادرين على تشخيص الحالات بشكل دقيق وأن هذا الإنجاز الطبي يضاف إلى سلسلة إنجازات حققها المستشفى بفضل من الله ثم بفضل الدعم المتواصل من إدارة الجامعة والمستشفى والحرص على أن يكون المستشفى بأعلى المستويات الطبية التي يفتخر بها الوطن متمنياً دوام الصحة والسلامة للجميع .