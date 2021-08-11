أدبي الباحة يدعو الشباب للمشاركة بموسم الباحة الثقافي

المناطق - الباحة:

يواصل نادي الباحة الأدبي الثقافي فعالياته المتنوعة، إذ يشهد النادي تجديداً مستمراً في نوعية البرامج والمستهدفين بها وأماكن إقامتها وطرق تقديمها حيث دعا النادي المواهب الإبداعية للمشاركة في برنامج (موسم الباحة الثقافي) خلال الفترة من ٢-١١ محرم ١٤٤٣هـ.



وأضح رئيس النادي الأدبي بمنطقة الباحة الشاعر حسن الزهراني أن هذا البرنامج، يأتي استجابة للدور المتنامي للنادي في محيطه ودوره في ابتكار فعاليات جاذبة تستهدف المواهب في محتلف المجالات و إبرازها وبيّن أن هذه الفعالية التي تقام في موسمها الأول ستتيح لكل المكونات الثقافية والأدبية والاجتماعية الإسهام في موسم الباحةً الثقافي، وعن أبرز المجالات قال إن النادي يرحب بالمواهب في فنون الشعر والقصة والفنون الأدائية (المسرح والأداء) فن المومودراما.



وبين أن النادييُرحب أيضًا بفنون الرواية بعرض فصل من إحدى روايات المشاركين وكذلك تشمل المجالات فنون بصرية التصوير والفن التشكيلي والمشاركة بتقديم رؤية إبداعية للحياة يقدمها المتسابق إضافة إلى الإلقاء والفلكلور وطرح المبادرات الثقافية والأفلام القصيرة داعياً الراغبين في الإسهام في هذه الدورة من الموسم الثقافي، مُضيفًا أن النادي يمنح جوائز تشجيعية للمواهب الناشئة ويرحّب بجميع الموهوبين والموهوبات، ويمكن التسجيل على الرابط هنا.

يشار إلى ‬أن أدبي الباحة أقام ملتقى الرواية الدولي السادس بحضور عربي وعالمي ووجد أصداء واسعة رسخت مكانة الباحة كمركز ثقافي عربي لفن الرواية ثم فاجأ المتابعين صيف هذا العام بجولة قافلة الصيف الثقافية والتي حطت مؤخرا في مقهى سول و حظيت بحضور نوعي من رواد المقهى.



كما يقيم النادي غداً الأربعاء ورشة بعنوان الفن لغة المحبة والسلام بمشاركة الفنان عبدالعظيم الضامن فيما وعد رئيس النادي الأدبي جمهور النادي بالمزيد من المفاجآت والبرامج النوعية التي تتقاطع مع تفضيلاتهم وتلبي رغباتهم وتثري مواهبهم معتبراً ذلك جزء من رسالة النادي تجاههم.