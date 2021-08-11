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مدير تعليم صوير يزور ثانوية زلوم ويتابع آلية توزيع الكتب الدراسية

مدير تعليم صوير يزور ثانوية زلوم ويتابع آلية توزيع الكتب الدراسية

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مدير تعليم صوير يزور ثانوية زلوم ويتابع آلية توزيع الكتب الدراسية

مدير تعليم صوير يزور ثانوية زلوم ويتابع آلية توزيع الكتب الدراسية
http://almnatiq.net/?p=1012644
المناطق - الجوف:

ضمن الاستعدادات للعام الدراسي القادم 1443هـ، تابع مدير مكتب التعليم بصوير محمد بن حميدي الرويلي آلية توزيع الكتب الدراسية والتي تم الإنتهاء من توزيعها على جميع المدارس التابعة للمكتب يوم أمس الثلاثاء.

وفي السياق ذاته ،قام مدير تعليم صوير يرافقه المساعد للشؤون المدرسية مساعد الرويلي ،بزيارة مبنى ثانوية زلوم المستأجر حديثاً للوقوف على جاهزيته قبل انطلاق العام الدراسي.

وأكد محمد الرويلي مدير مكتب التعليم بقطاع صوير، اكتمال جاهزية جميع الكوادر التعليمية والإدارية، إضافة إلى جاهزية مدارس المنطقة ،لبدء عام دراسي متميز بإذن الله ضمن تهيئة العملية العلمية الجاذبة والمناسبة، مقدماً شكره لجميع منسوبين المكتب على جهودهم وتعاونهم.

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