القيادة تعزي رئيس الجزائر في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية

القيادة تعزي رئيس الجزائر في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية

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القيادة تعزي رئيس الجزائر في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية

القيادة تعزي رئيس الجزائر في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية
http://almnatiq.net/?p=1012655
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.
وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المتوفين نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.

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