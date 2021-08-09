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محافظ النماص يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في جائزة وقفة إجلال الدورة (٢) لعام ١٤٤٢

محافظ النماص يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في جائزة وقفة إجلال الدورة (٢) لعام ١٤٤٢

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محافظ النماص يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في جائزة وقفة إجلال الدورة (٢) لعام ١٤٤٢

محافظ النماص يرعى حفل تكريم الفائزين والفائزات في جائزة وقفة إجلال الدورة (٢) لعام ١٤٤٢
http://almnatiq.net/?p=1012660
المناطق - النماص

رعى محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح اليوم الثلاثاء الموافق ١ محرم ١٤٤٣هجري حفل تكريم الفائزين والفائزات بجائزة مبادرة وقفة إجلال في دورتها الثانية والبالغ عددهم ١٤٨ فائزا وفائزة بمسرح إدارة تعليم النماص (بنين وبنات)وحضرالداعمان للجائزة رجلا الأعمال علي بن سليمان الشهري وناب عنه سعادة المنهدس عامر بن سليمان الشهري وعبدالله بن محمد البكري وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات ومنسوبي ومنسوبات تعليم النماص؛ وشملت الجائزة جميع فئاتها “الطالب المتميز والمعلم المتميز والإداري المتميز والمشرف المتميز والمدرسة المتميزةوالمنجز النوعي المتميز والذي أضيف هذا العام لفئات الجائزة.وتخلل الحفل العديد من الفقرات والكلمات والعروض شملت رحلة الجائزة ومراحلها منذ تدشينها  يوم الاثنين الموافق 8 ذو القعدة 1441هـ ،وفق معايير محددة ومحكمة من لجان علمية تضمن العدالة وتحقق مبدأالتنافس الشريف والذي حرص مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي على نشر ثقافته بين منسوبي ومنسوبات التعليم كما اشتمل الحفل على رسالة وفاء لرموز العطاء وكذلك تكريم الرعاة ومحافظ النماصبدوره قدم الغامدي شكره وامتنانه للداعمين ومالهم من أيادٍ بيضاء في خدمة المنطقة وخاصة محافظتي تنومة والنماص والمجتمع.جدير بالذكر أن جائزة وقفة إجلال رصدت جوائزها بقيمةمليون ريال على مدى خمس سنوات بدأت من العام الماضي.

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